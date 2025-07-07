Европе приходится быстро принимать решения из-за прекращения поставок оружия на Украину. Об этом заявил геополитический аналитик Паскаль Лоттаз на YouTube-канале .

«Уровень воинственности поражает, как и вечное желание все решить оружием вместо признания поражения и начала переговорного процесса. Они просто не в себе», — заявил эксперт.

Он отметил, что европейские страны пытаются внедрить прошлые инициативы для поддержки киевского режима. Однако варианта, кроме эскалации конфликта, у них нет.

Лоттаз напомнил, что в Великобритании состоится совещание коалиции заинтересованных стран. Участники обсудят возможность отправки своих военных на Украину. Кроме того, ситуация с Taurus остается неясной. Не исключено, что они их уже передали ВСУ. Украинские войска могут организовать провокацию с этими ракетами.

Ранее эксперт по постсоветскому пространству Николай Петро заявил, что в ближайший год союзники Украины будут дистанцироваться от нее и пересмотрят позицию. Запад осознает, что страна не победит, поэтому настоит на переговорах.