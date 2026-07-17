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Европа решила отвлечь Трампа от предложений на Аляске

Лавров: Европа пытается оттащить Трампа от предложений, сделанных на Аляске

White House
Фото: White House

Россия приняла предложения президента США Дональда Трампа на Аляске. Теперь европейские союзники пытаются «оттащить» главу Белого дома от них, заявил на пресс-конференции глава МИД Сергей Лавров.

«От предложений Трампа пытаются оттащить европейские союзники и, конечно же, господин Зеленский», — сказал он.

Переговоры президентов России и США состоялись на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа 2025 года. Владимир Путин и Трамп обсудили пути урегулирования конфликта на Украине, встречу они охарактеризовали положительно.

Путин отмечал, что обсуждения в Анкоридже не закрепили официальными документами. Также российский лидер сомневался в возможности повлиять на позицию Трампа по вопросу урегулирования украинского конфликта.

Ранее Лавров призвал внести ясность в ситуацию с ролью США по Украине.