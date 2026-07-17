Европа решила отвлечь Трампа от предложений на Аляске

Лавров: Европа пытается оттащить Трампа от предложений, сделанных на Аляске

Россия приняла предложения президента США Дональда Трампа на Аляске. Теперь европейские союзники пытаются «оттащить» главу Белого дома от них, заявил на пресс-конференции глава МИД Сергей Лавров.

«От предложений Трампа пытаются оттащить европейские союзники и, конечно же, господин Зеленский», — сказал он.

Переговоры президентов России и США состоялись на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа 2025 года. Владимир Путин и Трамп обсудили пути урегулирования конфликта на Украине, встречу они охарактеризовали положительно.

Путин отмечал, что обсуждения в Анкоридже не закрепили официальными документами. Также российский лидер сомневался в возможности повлиять на позицию Трампа по вопросу урегулирования украинского конфликта.

Ранее Лавров призвал внести ясность в ситуацию с ролью США по Украине.