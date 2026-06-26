Лавров призвал внести ясность в ситуацию с ролью США по Украине

Необходимо внести ясность в ситуацию с ролью США в урегулировании украинского кризиса, заявил глава МИД Сергей Лавров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Накануне госсекретарь Марко Рубио заявил, что на встрече в Анкоридже было только предложение, но не соглашение по урегулированию на Украине.

Лавров напомнил, что на саммите президент России Владимир Путин в присутствии Рубио перечислил переданные ранее предложения США и согласился с ними. Американская сторона продемонстрировала понимание, но позже стала посылать противоречивые сигналы.

Так, недавно госсекретарь заявил, что Вашингтон поддерживает Украину и не может быть посредником.

«Конечно, надо внести ясность во всю эту ситуацию. Но факт остается фактом: на Аляске были обсуждены предложения США, которые были приняты российской стороной», — подчеркнул министр.

Ранее Лавров предположил, что саммит на Аляске был задуман для довооружения киевского режима.