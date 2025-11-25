Европа допустила ошибки в политике по Украине с 2014 года. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Наши европейские коллеги громогласно заявляют о том, что нельзя ничего решать без Европы, но она же провалилась по всем статьям, начиная с 2014 года. У вас уже были шансы, ребята. Вы ими не воспользовались, а просто провалили», — процитировали его «Известия».

Лавров утверждает, что европейские союзники убедили президента Украины Владимира Зеленского не подписывать стамбульские договоренности, которые в апреле 2022 года предложила украинская делегация.

Лавров предупредил, что любые изменения ключевых положений плана по урегулированию ситуации на Украине могут кардинально изменить ситуацию.

Ранее глава МИД России отметил, что в коррупционных схемах на Украине могут присутствовать европейские бенефициары. Дипломат напомнил, что очередные 100 миллионов потратили на взятки коррумпированным чиновникам.