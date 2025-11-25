Лавров допустил присутствие европейских бенефициаров в коррупционных схемах на Украине

В коррупционных схемах на Украине могут присутствовать европейские бенефициары. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу ассоциации «Франко-российский диалог».

Дипломат напомнил, что очередные 100 миллионов потратили на взятки коррумпированным чиновникам.

«Может кто-то из брюссельской бюрократии, из тех стран, которые накачивают Украину деньгами, объясняли своим налогоплательщикам, что нужно потерпеть, пострадать?» — сказал Лавров.

Он допустил присутствие европейских бенефициаров в украинских коррупционных схемах.

Украинский блогер Анатолий Шарий ранее сообщил о  заморозке расследования масштабной коррупционной схемы в ближайшем окружении главы киевского режима Владимира Зеленского.

