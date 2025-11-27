Европа придумала капкан для России. Как его обойдет Путин?

Евросоюз продолжил обсуждение возможной мирной сделки по Украине. Верховный представитель сообщества Кая Каллас захотела ограничить численность российской армии. Такое предложение политик внесла на встрече европейских министров иностранных дел,сообщила газета Euronews .

Кая Каллас сочла, что любое мирное соглашение о прекращении конфликта должно налагать обязательство на Россию. По ее словам, именно Москва должна согласится на жесткие рамки на армию и военный бюджет, тогда как Киев обязан сохранить свободу комплектования своих вооруженных сил.

Поводом для обсуждения стал первоначальный план из 28 пунктов, разработанный американскими и российскими представителями. Документ предусматривал, что Украина должна отказаться от планов вступления в НАТО, передать дополнительные территории и сократить армию примерно до 600 тысяч человек.

Однако Каллас заявила, что такой подход неприемлем. Она открыто призвала «сдерживать Россию», утверждая, что страна тратит слишком много на оборону и якобы может «все повторить».

«Сосредоточиться следует на том, какие уступки и ограничения мы увидим со стороны России», — добавила политик.

Ранее Каллас призвала не верить заявлениям о проигрыше Украины.