Каллас призвала не верить заявлениям о проигрыше Украины

На Россию необходимо усиливать давление с помощью санкций. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас .

«Утверждение, что Украина проигрывает, совершенно неверно», — добавила она на пресс-конференции по итогам видеозвонка с главами МИД ЕС.

Дипломат призвала продолжать выделять деньги украинскому руководству и наращивать поддержку ВСУ. По ее словам, Евросоюз уже пообещал покрыть финансовые потребности республики в 2026-2027 годах.

Каллас также назвала репарационный кредит за счет замороженных российских активов наиболее очевидным механизмом для поддержки Украины.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио отказался встретиться с главой евродипломатии из-за ее напряженных отношений с Белым домом. Газета Politico объяснила, что Каллас сейчас находится вне центра внимания администрации президента Дональда Трампа.

По этой причине с ней отказывается проводить двусторонние переговоры даже самый проевропейский из команды американских высокопоставленных чиновников.