Песков: Москва не получала сигналов Европы для переговоров с Путиным

Представители европейских стран не сообщали Кремлю о желании организовать рабочую встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в беседе с ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока не было никаких сигналов», — ответил он на вопрос о переговорах с главами стран Европы.

Ранее журналисты издания Ilta-Sanomat со ссылкой на заявления президента Финляндии Александра Стубба писали, что лидеры стран Евросоюза начали обсуждение возможных контактов с Путиным. Европейские лидеры сошлись во мнении о необходимости переговоров, в рамках которых действия стран ЕС «должны быть согласованными».

Официальный представитель Кремля сообщал, что Путин остался готовым к мирным переговорам и ищет пути мирного разрешения украинского конфликта.

Пока даты встреч президента России с европейскими коллегами неизвестны, продолжается активный переговорный процесс России и США.

С начала 2025 года между Путиным и Трампом состоялись два телефонных разговора. Первая беседа президентов прошла 12 февраля, вторая — 18 марта.