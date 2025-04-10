Страны Европы наживают нового врага в лице Китая, заслужив презрение США. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в соцсети X.

«Заслужив презрение США и ненависть России, ЕС теперь еще больше отталкивает Китай», — написал он.

Таким образом Дизен оценил обвинение главы дипломатии ЕС Каи Каллас в адрес китайских властей из-за якобы участия в конфликте на Украине и влияния на Россию.

Ранее профессор заявил, что США, Россия и Евросоюз покончат с Украиной и от нее почти ничего не останется. Такой комментарий появился на фоне идеи о переходе украинских АЭС под контроль Штатов, который стал бы защитой для инфраструктуры.

Глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что страны, которые захотят объединиться с Китаем в торговой войне против США, нанесут себе серьезный ущерб.