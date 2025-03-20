«Останется не так уж много». В Норвегии предрекли конец Украине

Профессор Дизен: США покончат с Украиной и от нее почти ничего не останется

От Украины почти ничего не останется после того, как с ней покончат США, Россия и Евросоюз. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х .

«После того, как США, Россия и ЕС покончат с Украиной, от нее останется не так уж и много» — написал он.

Так профессор прокомментировал идею о переходе украинских АЭС под контроль Штатов, который стал бы защитой для этой инфраструктуры.

Во вторник американский лидер Дональд Трамп созвонился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Во время беседы заявил, что США готовы помочь Украине в управлении энергетическими объектами.

По мнению политика, если Америка будет ими владеть — это станет лучшей защитой для инфраструктуры. Также президенты обсудили электроснабжение и атомные электростанции страны.

Диалог между Трампом и Зеленским продлился около часа. Большую часть времени они обсуждали прошедшие переговоры американского лидера с президентом России Владимиром Путиным.