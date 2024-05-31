Европа начала подготовку к войне с Россией — Орбан

Премьер Венгрии Орбан: Европа вступила в стадию подготовки войны с Россией

Attila Volgyi/XinHua
Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Страны Европы спровоцируют прямое столкновение с Россией. Они перешли на второй этап подготовки к войне из трех, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью радиостанции Kossuth.

«Есть три этапа: обсуждение, подготовка и уничтожение. Сейчас мы завершаем обсуждение и находимся на стадии подготовки. Мы в нескольких дюймах от уничтожения», — сказал он.

По мнению Орбана, ситуация обострялась постепенно. Политик заявил, что каждую неделю замечал все новые признаки подготовки к войне с Россией.

Венгерский премьер уже критиковал Евросоюз за агрессивную риторику, неэффективные санкции и выступал против воинской повинности, возобновить которую предложил немецкий политик Манфред Вебер. Орбан отказался отправлять своих солдат куда бы то ни было и назвал предложение безумным.

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