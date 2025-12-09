«Европа идет в плохом направлении». Трамп обрушился с критикой на ЕС из-за соцсети Маска

Трамп обрушился на ЕС за штраф в 120 млн евро для соцсети Х

Президент США Дональд Трамп раскритиковал штраф, который Еврокомиссия наложила на принадлежащую Илону Маску соцсеть Х. Глава государства высказался об этом на встрече с представителями сельскохозяйственной отрасли в Белом доме, сообщил ТАСС .

Речь идет о наказании в 120 миллионов евро за нарушение цифровых правил ЕС. Трамп назвал решение европейцев неприятным и призвал их быть очень осторожными.

«Мы хотим сохранить Европу Европой. Европа идет в плохом направлении. Это очень плохо, очень плохо для людей», — заявил американский лидер.

Он заверил, что США не хотят таких изменений в Европе.

После штрафа из соцсети Х удалили рекламный аккаунт Еврокомиссии. Сам Илон Маск призвал распустить Европейский союз.