Соцсеть Х удалила рекламный аккаунт ЕК после получения от нее штрафа

Рекламный аккаунт Европейской комиссии удалили из X после получения штрафа на 120 миллионов евро. Об этом на странице в социальной сети сообщил глава отдела продукции Х Никита Бир.

Он репостнул сообщение Еврокомиссии с заявлением представителя ЕК Тома Ренье о штрафе за нарушение закона ЕС о цифровых продуктах.

«Ирония вашего заявления в том, что вы вошли в рекламный аккаунт, чтобы воспользоваться уязвимостью нашего инструмента Ad Composer. Вы опубликовали ссылку с якобы видео для введения пользователей в заблуждение. Ваш рекламный аккауант закрыт», — написал Бир.

Еврокомиссия в июле уведомила X о предварительных выводах, по которым соцсеть нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза с обеспечением прозрачности рекламы и доступа к информации.

Ранее владелец соцсети X Илон Маск после получения штрафа назвал Европу «Четвертым рейхом».