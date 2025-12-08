Американский бизнесмен Илон Маск призвал распустить Евросоюз. Об этом он написал в соцсети X .

«Распустите Евросоюз и верните власть народу», — заявил основатель Tesla и SpaceX.

Так он отреагировал на пост ученого Джонатана Паллесена, в котором тот рассказывал, что Европа штрафует Венгрию за отказ пускать в страну мигрантов.

Перед этим Маск назвал ЕС не демократическим, а бюрократическим объединением и заявил, что национальные правительства могли бы лучше представлять интересы людей.

Ранее соцсеть, принадлежащая Маску, удалила рекламный аккаунт Еврокомиссии. Поводом стал штраф в 120 миллионов евро, который выписали X за нарушение европейского закона о цифровых продуктах.