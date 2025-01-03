Аналитик Меркурис: ЕК делает все для остановки поставок газа из России

Еврокомиссия во главе с председателем Урсулой фон дер Ляйен делает все возможное, чтобы полностью остановить импорт российских энергоносителей в Европу. Об этом в эфире YouTube-канала Duran сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис.

По его словам, в Еврокомиссии изначально проводили бесконечные расследования в отношении «Газпрома», заставляли российскую компанию пересматривать контракты, а также были враждебны к проекту «Северный поток».

«Европейские граждане не избирали этих чиновников в Еврокомиссии, которые не несут ответственность за ситуацию после прекращения транзита российского газа через Украину», — сказал аналитик.

В первый день 2025 года «Газпром» объявил, что у него нет юридической и технической возможности поставлять газ в Европу через территорию Украины.

Представитель МИД Мария Захарова назвала США главным бенефициаром решения президента Украины Владимира Зеленского об отказе от транзита российского газа.