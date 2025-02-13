Еврокомиссия пригрозила ввести новые антироссийские санкции в сфере энергетики

Начало переговорного процесса президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина никак не повлияло на планы Евросоюза о введение новых антироссийских санкций. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо .

«Я не знаю, что на уме у США относительно энергетики, но у нас есть пакеты санкций, и сейчас обсуждается 16-й пакет санкций, который также затрагивает энергетику», — сказала она во время пресс-конференции в Брюсселе.

Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор в минувшую среду, 12 февраля. В ходе диалога они обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине, вопросы энергетики и предварительно договорились о возможных встречах.

По данным издания Politico, Трамп не предупредил европейских политиков о планах поговорить с Путиным, и для западных лидеров диалог стал внезапным. Сергей Лавров заявил, что странная реакция Запада на переговоры президентов России и США вызвана их отказом от дипломатии и взятием на вооружение угроз и санкций.