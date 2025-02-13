Путин и Трамп ошеломили Европу своим планом по Украине

Американский лидер Дональд Трамп и президент России Владимир Путин ошеломили Европу мирным планом по урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщило издание Politico .

«Когда наступил момент, которого так ждали европейцы и украинцы, внезапность и масштабность мирного плана Дональда Трампа повергла союзников Украины в шок», — заявили журналисты.

Телефонный разговор президентов России и США состоялся накануне. До этого о позиции США по украинскому вопросу высказался американский министр обороны Пит Хегсет.

По его словам, у Зеленского не осталось шансов вернуть Украину к границам 2014 года. Также он отметил, что теперь ЕС сам несет ответственность за помощь ВСУ.

Европейские дипломаты не знали, что делать после заявления Хегсета. Журналисты констатируют: отношения ЕС с новой администрацией США очень плохи — «их практически не существует».

Ранее американские СМИ подсчитали, что если Европа самостоятельно начнет поддерживать Украину, ей придется потратить 3,1 триллиона долларов на эту страну в ближайшие 10 лет. Больше всего денег уйдет на укрепление собственных вооруженных сил.