Попытка украинских военных ударить по компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, входящей в состав трубопровода «Турецкий поток», вызвала обеспокоенность. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.

Она пояснила, что это стандартная реакция на любую попытку атаковать энергетическую инфраструктуру.

«Я могу сказать, что любые атаки на энергетическую инфраструктуру вызывают обеспокоенность», — заявила Итконен.

По данным Минобороны, украинские войска запустили девять беспилотников в сторону расположенной рядом с Анапой компрессорной станции. Все дроны сбили дежурные средства противовоздушной обороны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал попытку ВСУ атаковать станцию «Русская» энергетическим терроризмом. Он подчеркнул, что это выгодно только американцам, которые намерены стать главным поставщиком сжиженного природного газа в страны Евросоюза.