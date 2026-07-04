Euractiv: ЕК пора включать в санкции против России борщ и бокалы для шнапса

Очередной пакет санкций против России, подготовленный европейскими бюрократами, окажется таким же бесполезным, как и все остальные. Об этом в своей колонке для издания Euractiv написал экономический журналист Томас Меллер-Нильсен.

Он предложил читателям представить себе 2050 год, когда престарелая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на седьмом сроке торжественно объявляет о 137-м пакете санкций против России, которые включают в себя немецкие бокалы для шнапса, борщ и запрет на въезд дрессировщиков медведей.

Свое заявление чиновница, по версии журналиста, завершает словами о том, что санкции нацелены на ослабление экономики России.

«К сожалению, этот гипотетический сценарий лишь немногим менее нелеп, чем реальный», — написал Меллер-Нильсен.

Он подчеркнул, что последние призывы Брюсселя об ограничении импорта рыбы вызвали беспокойство Германии, идея об ужесточении выдачи виз россиянам — опасения у Франции и Италии, а угроза введения санкций против патриарха РПЦ Кирилла — бешенство у Болгарии.

Санкционная политика Евросоюза, добавил колумнист, имеет огромные проблемы, что подтверждают ошибочные прогнозы 2022 года о неминуемом коллапсе российской экономики, которая только укрепилась на фоне двукратного снижения инфляции, росте зарплат до рекордных показателей и минимальной безработице.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил президенту Ирана Масуду Пезешкиану создать платформу для объединения стран, подпавших под санкции. Он подчеркнул, что такое объединение позволит совместно противостоять незаконным ограничениям и принимать ответные меры.