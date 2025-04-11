Жители Польши утратили идентичность из-за сближения с Евросоюзом и Украиной. Кандидат в президенты, депутат Европарламента Гжегож Браун в соцсети X призвал соотечественников одуматься.

«Не все хотят быть поляками, некоторые предпочитают, чтобы это была не Польша, а евроколхоз, бандералэнд, чтобы наша страна стала бантустаном, заокеанским доминионом», — заявил он.

Браун назвал стремящихся к интеграции людей евроколхозниками и укрополяками. Он призвал поляков к благоразумию, посоветовал пересмотреть отношение к Евросоюзу и Украине.

Ранее его соперник в борьбе за пост президента Польши, член оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий заявил, что разочаровался в президенте Украины Владимире Зеленском. По его мнению, он никогда не относился к польскому государству по-партнерски и вел себя неподобающе.