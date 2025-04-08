Кандидат в президенты Польши Навроцкий заявил, что разочаровался в Зеленском

Украинский лидер Владимир Зеленский глубоко разочаровал своими действиями. Об этом заявил кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий, его слова привели в эфире телеканала Trwam.

По словам политика, польские фермеры и транспортные компании пытаются бороться с неравной конкуренцией со стороны Украины. Навроцкий напомнил, что в свое время украинские беженцы и ВСУ получили огромную поддержку от Польши.

«Украина на самом деле не относится к нам по-партнерски. Я глубоко разочарован президентом Зеленским», — подчеркнул он.

Также кандидат в президенты Польши заявил, что Зеленский вел себя так, как никогда не должен вести себя по отношению к польскому государству.

Военный аналитик Михал Брушевский считает, что Украине невыгодно мирное соглашение, потому что в любом случае ВСУ понесут территориальные потери.