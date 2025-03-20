Польский премьер призвал срочно принять указ об ограничении права на убежище

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал президента страны Анджея Дуду немедленно подписать закон об ограничении права на убежище для нелегальных мигрантов. К главе государства он обратился в беседе с журналистами перед вылетом в Брюссель на заседание Европейского совета, сообщило РИА «Новости» .

«Я хотел бы горячо призвать господина президента как можно скорее, лучше сегодня подписать закон, который даст нам возможность приостанавливать право подачи заявлений о предоставлении убежища», — сказал Туск.

Он отметил, что уже есть решения сената, сейма и правительства. Все ждут только подписи президента. Обстановка на границе очень напряженная, особенно негативно сказалось улучшение погоды. Все оперативные службы, полицейские, военные и пограничная стража привлечены к урегулированию ситуации на границе.

По мнению Туска, количество нелегалов, желающих получить убежище в Польше, поубавится в случае принятия закона. Они будут знать, что не смогут подать заявление, если попадут в страну незаконным путем.

Ранее организация «Общепольский протест фермеров» сообщила, что намерена «минировать» границу с Белоруссией свиным навозом. Так они рассчитывают бороться с нелегальными мигрантами, которые едут в республику из мусульманских стран.