Эвакуацию объявили в 13 префектурах Японии из-за затяжных ливней

Эвакуацию объявили для 2,23 миллиона человек в 13 японских префектурах из-за затяжных ливней. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на службу пожарной охраны министерства общенациональных дел.

В 13 префектурах — Киото, Сига, Окаяма, Осака, Ямагути, Хиросима, Кагава, Сага, Фукуока, Кумамото, Нагасаки, Окинава и Оита объявили четвертый уровень опасности из пяти, который подразумевает укрытие в безопасных местах, пока эвакуация возможна. Пятый, максимальный уровень, означает угрозу жизни и необходимость срочных мер по спасению.

Эти префектуры оказались в зоне затяжных дождей, которые создают риск оползней и затоплений. Также к южной Окинаве приближается тайфун «Мекхала», он сопровождается сильными ливнями и порывистым ветром.

Ранее в префектурах Аомори и Иватэ случилось землетрясение. Сила подземных толчков достигала отметки 6+ по японской семибалльной шкале. В результате ЧП пострадали пять человек.