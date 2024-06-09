«Этого мы и хотели». В США признались в стравливании России и Европы

Аналитик Бергман: США хотели, чтобы Европа тратила деньги на противостояние с РФ

США на протяжении десятилетий хотели, чтобы Европа тратила больше денег на противостояние с Россией. Конфликт на Украине сделал эту мечту реальностью, заявил американский аналитик Макс Бергман в интервью телеканалу CBS .

Эксперт указал, что теперь большинство стран — членов НАТО тратят больше 2% на оборону и при этом полностью зависит в этом вопросе от США.

«Это потрясающие новости. <…> Европейская оборона зависит от США. Этого мы и хотели последние 75 лет: чтобы европейские страны позволили нам быть основным игроком нападения», — сказал Бергман.

Аналитик выразил опасение, что в случае победы на выборах бывшего президента США Дональда Трампа, Европа окажется в затруднительном положении. По его словам, если США «выйдут из игры», начнется хаос.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия в случае победы на Украине будет угрожать Европе.