Байден напугал Европу победой России на Украине

Байден: Россия будет угрожать Европе в случае победы над Украиной

Если Россия «подчинит себе Украину», тогда Европе тоже будет грозить опасность. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден во время поездки в Париж. Его слова привело РИА «Новости».

«Дело не в одной лишь Украине, на карту поставлено гораздо больше. Под угрозой окажется вся Европа»», — сказал он.

В ходе совместного выступления с президентом Франции Эммануэлем Макроном американский лидер пообещал, что США не позволят России победить и не отвернутся от Украины и союзников.

Также Байден публично извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским за перерыв в поставках военной помощи из-за бойкота конгрессменов, отметив, что Соединенные Штаты «все еще в деле». Законопроект о помощи в Конгрессе приняли во второй половине апреля.