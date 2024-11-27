«Это вопрос не просто поставок газа». Как «Газпром» будет снабжать ПМР с 2025 года

Энергетик Фролов: от поставок газа зависит энергоснабжение и ПМР, и Молдавии

«Газпром» не исключил продолжения поставок газа в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику даже после 1 января 2025 года, когда истечет договор о транзите с Украиной. Как это будет осуществляться, 360.ru рассказал замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Он рассказал, что два из трех миллиардов кубометров газа, поставляемых на территорию бывшей Молдавской ССР, потребляет именно Приднестровье, поскольку там находится крупная электростанция.

«Поставки газа в этот регион — это вопрос не просто поставок газа, это вопрос и электроснабжения всей территории, как подконтрольной Кишиневу, так и неподконтрольной», — сообщил Фролов.

Технически, по его словам, поставки можно организовать либо через Турцию, Балканы и Румынию, либо по-прежнему через Украину и Молдавию, если в Кишиневе согласятся на транзит.

Ранее вице-премьер Молдавии по вопросам реинтеграции Олег Серебрян заявил, что прекращение поставок российского газа в Приднестровье приведет к катастрофе.