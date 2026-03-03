Пентагон заявил, что у Ирана не осталось ни одного корабля в Оманском заливе

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что иранских кораблей больше не осталось в Оманском заливе. Соответствующее сообщение опубликовали в аккаунте командования в соцсети X.

Еще два дня назад в акватории находились 11 кораблей, принадлежащих Ирану, однако сейчас ни одного из них там нет. Американские военные также подчеркнули намерение продолжать операции по обеспечению свободы судоходства в регионе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон изначально закладывал на военную операцию против Ирана срок около четырех–пяти недель, однако при необходимости готов вести ее значительно дольше. Он также отметил, что не испытывает усталости от конфликта и намерен довести начатые действия до конца.