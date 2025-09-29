Евросоюз постарался сделать все, чтобы манипуляции волей избирателей в Молдавии привели к нужному ему результату. Об этом сообщил телеканалу RT немецкий историк Тарик Сирил Амар.

«Сама Кая Каллас — эта чрезвычайно некомпетентная глава внешней политики ЕC — хвалилась, что ЕС направил в Молдавию особые группы специалистов, чтобы те там обо всем позаботились», — рассказал он.

Историк добавил, что такие же технологии применяются и в самом Евросоюзе. Так, в Германии не допустили к выборам под надуманным предлогом партию Сары Вагенкнехт, а президент Франции Эммануэль Макрон сформировал «правительство меньшинства» вопреки воле избирателей.

Центризбирком Молдавии сообщил, что после обработки 99,6% бюллетеней правящая партия «Действие и солидарность» набрала 50,05% голосов. При этом бывший президент республики Игорь Додон заявил, что власти планируют отменить результаты выборов, если они им не понравятся.