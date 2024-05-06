«Это провокация». Россия отреагировала на передачу истребителей F-16 Украине | 360°

Мир 06 мая 2024, 18:50 «Это провокация». Россия отреагировала на передачу истребителей F-16 Украине МИД: Россия воспримет F-16 у ВСУ как носителей ядерного оружия U.S. Department of Defense

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Появление американских истребителей F-16 у Вооруженных сил Украины будет равнозначно поставкам носителей ядерного оружия Киеву. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.

«Безотносительно того, в какой именно модификации будут поставлять данные самолеты, будем воспринимать их как носителей ядерного оружия и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию», — отметили в ведомстве.

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В министерстве напомнили, что F-16 могут нести ядерное и неядерное вооружение. Поэтому эти самолеты «долгие годы являлись основой авиапарка, который задействуют в так называемых совместных ядерных миссиях НАТО».

Генштаб России с 6 мая начал готовиться к проведению учений по отработке применения тактического ядерного оружия. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, проведение учений спровоцировали заявления президента Франции Эммануэля Макрона о вероятном вводе войск на Украину и аналогичные угрозы со стороны США.