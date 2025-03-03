Прекращение Соединенными Штатами военной помощи парализует Украину. Об этом заявила бывший руководитель аппарата министра обороны США Келли Магсамен в комментарии The Financial Times .

«Это может парализовать Украину в течение нескольких недель», — предупредила чиновница.

Еще один бывший сотрудник администрации экс-президента США Джо Байдена считает, что Украина могла бы сражаться без американской поддержки в течение нескольких месяцев, «но не лет», отметили авторы материала.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ранее заявил, что только Соединенные Штаты и Россия хотят предотвратить третью мировую войну. С этим связаны намерения команды американского лидера Дональда Трампа остановить поставки вооружения на Украину.