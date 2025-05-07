«Это позор». Трамп эмоционально отреагировал на атаку Индии по Пакистану

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на быстрое урегулирование разногласий между Индией и Пакистаном. На брифинге в Белом доме он осудил взаимные атаки, сообщило агентство Reuters .

«Это позор, мы только что об этом узнали. Я думаю, люди знали, что что-то должно произойти, основываясь на небольшом прошлом. Они долго боролись. <…> Я просто надеюсь, что это закончится очень быстро», — сказал он.

В отличие от Трампа, представитель Госдепа Марко Рубио отказался от оценки ситуации. Он заявил, что США пока внимательно следят за развитием событий.

Индия на фоне торговой войны с Китаем, по информации агентства, стала для американцев важным партнером. Пакистан тоже остался союзником США. После теракта в Кашмире должностные лица в Вашингтоне не стали публично заявлять о пакистанском следе и предложили помощь индийскому руководству.

Ранее ВВС Индии атаковали девять объектов в Пакистане, с которых могли планироваться удары. Пакистанские силы ПВО сбили два индийских самолета.