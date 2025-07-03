«Это ошибка». Работодатели встали на защиту задержанных в Баку россиян

Предъявленные задержанным в Баку россиянам обвинения в торговле наркотиками и киберпреступлениях не имеют под собой никакого основания. В защиту сотрудников высказались непосредственные начальники арестованных.

Программист Илья Безуглый успел сообщить о задержании около 03:00 во вторник, 1 июля. Об этом 360.ru рассказала его начальница Юлия Нехаева.

«Написал, что его задержали сотрудники полиции и, возможно, что на следующий день на работу он не выйдет, так как не знает, сколько его продержат. Но задержали точно по ошибке», — заявила она.

По ее словам, на следующий день Илья на связь не вышел, но с ней связались родные молодого человека, которые сообщили о случившемся.

«К тому времени мы уже увидели сообщения СМИ и пабликов. Могу сказать, что это абсолютно точно недоразумение и ошибка», — добавила Нехаева.

В предъявленные Илье обвинения она, как и все руководство компании, не верит.

«Мы просим содействия возвращению сотрудника домой. Все, что сейчас происходит, недопустимо», — добавила собеседница 360.ru.

Среди задержанных в Баку россиян оказался разработчик искусственного интеллекта Сергей Софронов. Об этом написал в Facebook* его начальник IT-предприниматель Валентин Преображенский.

«Схватили на улице Баку в ответ на гибель авторитетных людей в Екатеринбурге. Обвинили в участии в ОПГ и сопутствующих бизнесах. По информации родственников, ему подкинули наркотики и выбили какие-то признания», — написал он.

Бизнесмен подчеркнул, что в последний раз видел сотрудника на созвоне 30 июня. На следующий день фотографии Софронова в синяками и кровоподтеками появились в азербайджанских СМИ.

По последним данным, общее число задержанных в Баку россиян выросло до 13 человек. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что в четверг, 3 июля, арестованных соотечественников посетит консул.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.