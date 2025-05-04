Фицо пообещал приехать на Парад Победы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал угрозы президента Украины в адрес гостей Парада Победы в Москве. Он заявил об этом на пресс-конференции, сообщило РИА «Новости» .

Фицо заявил, что приедет в Москву на 9 мая и назвал угрозы Зеленского неприемлемыми. По его мнению, украинские власти проявляют неуважение к стране, которая пошла на огромные жертвы для победы над нацизмом.

«Я на празднование 80-летия годовщины еду. Точка», — подчеркнул он.

Ранее премьер Словакии отменил рабочую программу из-за проблем со здоровьем и пропустил торжества в честь 1 Мая. Депутат от его партии Ян Рихтер отметил, что Фицо планирует приехать в Москву на 80-летие Победы, сообщил RT.