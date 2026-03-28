«Это не пришельцы». Вице-президент США сделал странное заявление об НЛО

Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что считает НЛО не пришельцами, а демонами. Об этом он заявил в интервью блогеру Бенни Джонсону.

В начале года президент США Дональд Трамп говорил, что поручил Пентагону опубликовать информацию, связанную с инопланетянами и НЛО. Так он отреагировал на признание своего предшественника Барака Обамы.

По мнению Вэнса, он считает инопланетян пришельцами, напомнив, что в каждой великой мировой религии, включая христианство, существовали странные и труднообъяснимые вещи. Кроме того, люди привыкли описывать все небесное и потустороннее как пришельцев.

«Одна из величайших уловок дьявола — убедить людей, что он никогда не существовал», — подытожил он.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев пошутил, что инопланетяне уже убедились в ненадежности Обамы, который слишком много говорит и сливает их секреты.