«Это не моя война»: Стубб отрекся от конфликта на Ближнем Востоке

Стубб: Иран — это не моя война, моя война — Украина

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что эскалация на Ближнем Востоке — это не его война. Приоритетом в интервью Politico политик назвал украинский конфликт.

«Это может прозвучать несколько резко, но Иран — это не моя война… Моя война — это Украина», — заявил лидер Финляндии.

Так Стубб ответил на вопрос журналистов о необходимости помощи европейских стран США в Персидском заливе. Президент выразил надежду на то, что глава Белого дома Дональд Трамп не откажется от своего обещания завершить украинский конфликт из-за трудностей на Ближнем Востоке.

По словам Стубба, оба вооруженных столкновения связаны между собой, однако обсуждать вероятность начала третьей мировой войны он признался, что не хотел бы.

Ранее финский лидер заявил, что его страна не нуждается в ядерном оружии.