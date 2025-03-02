«Это мираж». В Иране напомнили о ненадежности США и Европы на примере Украины

Хаменеи после встречи Трампа и Зеленского напомнил странам о ненадежности США

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи после перепалки президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме предостерег страны, рассчитывающие на поддержку Запада. Аятолла напомнил в соцсети X на украинском языке о ненадежности американцев.

«Первый урок из ситуации на Украине заключается в том, что поддержка западными державами стран и правительств, которые являются их марионетками, — это мираж. Это должны понять все правительства», — заявил он.

Хаменеи добавил, что правительствам, полагающимся на США и Европу, стоит посмотреть, в каком положении сейчас оказалась Украина.

Иранский лидер также напомнил, что три года назад он обвинил в начале украинского конфликта американские власти, а Киев назвал жертвой политики Вашингтона. Свою публикацию он сопроводил датой «1 марта 2022 года».

Ранее американский журналист Саймон Шустер рассказал о реакции в Киеве на перепалку Зеленского с Трампом, отметив, что настроения колеблются между гордостью за украинского лидера и страхом из-за возможных последствий для Украины и ВСУ.