«Это дурость». В Латвии осудили хамство своего делегата в адрес России

Заместитель спикера парламента Латвии Антонина Ненашева показала неприличный жест в адрес российской делегации во Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве. Кадры опубликовал в Telegram-канале латвийский политик Алексей Росликов, осудивший коллегу за хамство.

«Тыкать средним пальцем в нашего соседа от имени парламента Латвии — это дурость во имя выслуживания перед Брюсселем», — написал он.

На кадрах видно, как Ненашева, одетая в голубой костюм и держащая в руках папку в цветах украинского флага, исподтишка показала средний палец российским делегатам.

Росликов отметил, что может такое хамство сейчас и поможет в карьере, но вот послевкусие о Латвии останется поганое. По его словам, он знает Ненашеву с детских лет и не понимает ее желания доказать, что она якобы своя. Дома она говорит на русском языке. Да и на 9 Мая раньше ходила, когда была в составе «Согласия».

Росликов добавил, что Ненашева показала хамский жест во время выступления председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Тогда делегации Латвии, Литвы и Украины покинули зал, написал Kp.ru.

Матвиенко заявила, что подобное поведение подрывает имидж их стран и в целом демонстрирует политическую незрелость делегатов.

Ранее латвийские власти выдворили из страны 98-летнего ветерана ВОВ Василия Москальенова, отказавшегося осудить Россию. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников лично вручил пенсионеру российский паспорт и юбилейную медаль «80 лет Великой Победы» 1 августа.