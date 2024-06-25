Песков указал на важность нюансов в плане Трампа по Украине

Песков отметил необходимость ознакомиться с деталями плана Трампа для его оценки

Советникам экс-лидера США Дональда Трампа следует учитывать ситуацию в зоне проведения СВО для составления плана мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом агентству Reuters заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что для оценки мирного плана необходимо сначала подробно ознакомиться с его деталями.

«Ценность любого плана заключается в нюансах и принятии во внимание реального положения дел на месте. Мы не знаем, о каком именно плане идет речь, или что в нем излагается», — указал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия остается открытой к переговорам.

Ранее Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине в случае его переизбрания. На митинге в Филадельфии республиканец отметил, что остановит бои еще до инаугурации. Политик до этого рассказывал, что ему удастся дипломатическим путем урегулировать ситуацию всего за сутки.

Американский экс-лидер также обещал сократить финансирование Украины и «разобраться» с многомиллиардной поддержкой ВСУ. Трамп также назвал украинского президента Владимира Зеленского «величайшим торговцем».