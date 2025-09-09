Этнограф Каверин прошел паспортный контроль в Шереметьево

Прилетевший в Россию этнограф Святослав Каверин, задержанный два месяца назад афганскими талибами, прошел паспортный контроль в аэропорту Шереметьево. В распоряжении 360.ru появились видео с российским ученым.

«Благодарю за встречу, за теплый прием», — сказал этнограф, улыбаясь, журналистам.

После прилета ученый задержался на паспортном контроле. Мать Каверина ждала окончания проверки.

Женщина до этого рассказала, что в Афганистане сына отправили в аэропорт из СИЗО, даже не позволив переодеться. Он прилетел в Москву в той же одежде, в которой сидел в тюрьме.

Каверина задержали в Кундузе 19 июля. Талибы заподозрили его в шпионаже. Ученого удерживали в изоляторе для иностранцев в Кабуле.

Ранее мать ученого сообщала, что сын вел антропологические, лингвистические и этнографические исследования в разных провинциях Афганистана. Такие экспедиции он проводил, начиная с 2014 года.