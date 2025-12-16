«Островок»: на новогодние каникулы в Петербург приедут на 5% больше туристов, чем в 2024-м

В предстоящем сезоне новогодних каникул Санкт-Петербург ожидает увеличение туристического потока на 5% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил « Петроград » со ссылкой на результаты исследования онлайн-сервиса «Островок».

С 27 декабря по 11 января Северная столица примет больше гостей, чем в 2024 году. Сейчас она занимает второе место по популярности среди путешественников на Новый год, уступая лишь Москве.

Среди туристов, прибывающих в Санкт-Петербург, 56% составляют пары. Каждая пятая бронь приходится на семьи с детьми, 15% — на одиноких путешественников, а 9% — на компании из трех и более человек.