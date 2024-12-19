Эстонцам предложили запретить участие в российских и белорусских мероприятиях

ERR: МИД Эстонии хочет запретить участие в мероприятиях в России и Белоруссии

Правительство Эстонии поддержало идею министра иностранных дел Маркуса Цахкны запретить жителям страны участвовать в мероприятиях на территории России и Белоруссии. Об этом сообщила национальная телекомпания ERR .

Также предлагается запретить помогать таким мероприятиям и поддерживать в них участие. Нарушителям пригрозили денежным штрафом или лишением свободы на срок до пяти лет.

Ранее эстонский парламент поддержал законопроект, запрещающий гражданам России и Белоруссии, живущим в республике, голосовать на муниципальных выборах. Этот проект вызвал критику со стороны авторов конституции 1992 года, но власти страны заявили, что продолжат рассмотрение в установленные законом сроки.

В ноябре Цахкна призвал Европу быть готовой отправить войска на Украину, чтобы «подкрепить» мирное соглашение, предложенное будущим президентом США Дональдом Трампом.