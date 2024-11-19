МИД Эстонии призвал Европу готовиться к отправке войск на Украину

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна призвал Европу быть готовой направить войска на территорию Украины, чтобы «подкрепить» любое предложенное победившим на выборах в США Дональдом Трампом мирное соглашение. Слова дипломата привела газета Financial Times .

«Лидеры стран Европы должны подготовиться направить на Украину военные силы, чтобы подкрепить любое мирное соглашение с Россией, разработанное Дональдом Трампом», — сказал он

Цахна отметил, что для Украины лучшей гарантией безопасности станет членство в НАТО. Но если США выступят против приглашения республики в альянс, то Европе следует вмешаться и развернуть войска для «сдерживания агрессии России».

Днем ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал собственный мирный план по решению украинского кризиса. Турецкий лидер предложил создать в Донбассе демилитаризованную зону и отложить вопрос вступления Украины в состав НАТО как минимум на 10 лет.