МИД Эстонии призвал Европу готовиться к отправке войск на Украину

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна призвал Европу быть готовой направить войска на территорию Украины, чтобы «подкрепить» любое предложенное победившим на выборах в США Дональдом Трампом мирное соглашение. Слова дипломата привела газета Financial Times.
«Лидеры стран Европы должны подготовиться направить на Украину военные силы, чтобы подкрепить любое мирное соглашение с Россией, разработанное Дональдом Трампом», — сказал он
Цахна отметил, что для Украины лучшей гарантией безопасности станет членство в НАТО. Но если США выступят против приглашения республики в альянс, то Европе следует вмешаться и развернуть войска для «сдерживания агрессии России».
Днем ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал собственный мирный план по решению украинского кризиса. Турецкий лидер предложил создать в Донбассе демилитаризованную зону и отложить вопрос вступления Украины в состав НАТО как минимум на 10 лет.
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