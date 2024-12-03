Лишение права голоса граждан России и Белоруссии раскритиковали в Эстонии

Авторы конституции в Эстонии раскритиковали поддержанный местным парламентом закон, запрещающий гражданам России и Белоруссии голосовать на муниципальных выборах. Об этом сообщил портал ERR .

Журналисты отметили, что авторы конституции республики версии 1992 года критически отнеслись к планам правящей коалиции партий изменить главный закон с целью ограничить в прибалтийской республике избирательное право граждан третьих стран.

Они добавили, что власти Эстонии непременно учтут мнение создателей конституции, однако продолжат рассмотрение законопроекта в установленные законом сроки.

С 8 августа Эстония ввела полный таможенный контроль при переходе государственной границы в сторону России. Под строгую процедуру досмотра подпадают как люди, так и грузы, что серьезно увеличит время пересечения границы между двумя государствами.