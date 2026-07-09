Эстония решила закупать у Украины БПЛА и средства дальнего поражения

Власти Эстонии собираются закупать у Украины системы дальнего поражения и БПЛА по условиям соглашения о сотрудничестве. Об этом сообщило издание Euractiv со ссылкой на эстонского главу Минобороны Ханно Певкура.

Во вторник в МИД Эстонии сообщили о подписании соглашения с Украиной о сотрудничестве в сфере производства беспилотников.

«Сделка позволит также Эстонии закупать [вооружения] из складских запасов Киева», — заявили в публикации.

Журналисты отметили, что в Минобороны Эстонии уже сформировали повестку для переговоров, в которую войдут системы дальнего боя и дроны.

Как отметил Певкур, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров отправится в Эстонию для запуска реализации программы сотрудничества. Поездка состоится «так скоро, как это возможно».

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Латвия и другие страны Прибалтики открыли воздушные коридоры для ударов ВСУ по России.