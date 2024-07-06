Эстония передала Украине ЗРК Mistral

Украина получила несколько зенитно-ракетных комплексов малой дальности Mistral, а также необходимые к вооружению боеприпасы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Эстонии на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Точное количество боевых машин в ведомстве не назвали, как и количество предоставленных боеприпасов.

«На Украину доставили ЗРК малой дальности и ракеты Mistral, предоставленные Эстонией», — говорится в тексте сообщения.

В минувшую пятницу, 5 июля, посол Германии в Киеве Мартин Егер объявил, что на Украину прибыл третий зенитно-ракетный комплекс Patriot, предоставленный его страной.

Дипломат отметил, что управлять боевой машиной станут украинские военные, которые прошли необходимую подготовку в Германии. По словам посла, новое вооружение обеспечит дополнительную защиту украинской инфраструктуры.

Президент Украины Владимир Зеленский до этого жаловался, что зенитно-ракетные комплексы Patriot не могут справиться с российскими фугасными авиабомбами, которые обходят выпущенные по ним ракеты при помощи модулей планирования и коррекции.