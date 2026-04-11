Эстония объяснила отказ блокировать связанные с Россией танкеры

В отличие от других стран Европы, Эстония из опасений эскалации не станет задерживать связанные с Россией танкеры. Командующий ВМС страны Иво Варк сообщил об этом агентству Reuters .

«Риск военной эскалации слишком высок. <…> Очевидно, что в Атлантическом океане, а также в Северном море российское присутствие очень незначительно, поэтому у вас гораздо больше времени и свободы действий в отношении этих судов, поскольку риск военного столкновения и эскалации намного ниже», — сказал он.

В мае 2025 года эстонские власти пытались остановить танкер, который предположительно шел в Россию и нарушал западные санкции. В воздушное пространство в Балтийском море поднялся истребитель, который сопроводил судно в пункт назначения.

После этого случая ВМС Эстонии стали вести себя осторожней. Варк заявил, что теперь они вмешаются только в случае непосредственной опасности, такой как повреждение подводной инфраструктуры или разливы нефти.

Ранее Франция перехватила в Средиземном море танкер Deyna. Судно выдвинулось из Мурманска под флагом Мозамбика.