ВМС Франции задержали танкер Deyna под флагом Мозамбика, шедший из России

Французские военно-морские силы перехватили в Средиземном море танкер Deyna, шедший из России под флагом Мозамбика. Об этом сообщила морская префектура Средиземного моря в соцсети Х.

«20 марта 2026 года силы ВМС Франции провели операцию в открытом море, в западной части Средиземного моря, в отношении нефтяного танкера Deyna, шедшего под флагом Мозамбика и следовавшего из Мурманска», — уточнили в сообщении.

Ранее танкер под коморским флагом задержали 12 марта в районе Треллеборга. Полицейские поднялись на борт и провели досмотр. Как отметили шведские власти, судно Sea Owl I якобы находилось в санкционных списках Евросоюза.

Позже посол России Сергей Беляев заявил, что причина вынужденной остановки Sea Owl I не связана с политикой. У местного правительства появились претензии к техническому состоянию и экологической безопасности судна. Дипломаты выясняют обстоятельства случившегося. Всем морякам окажут консульскую поддержку.