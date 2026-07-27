КПП у Нарвы перестал вмещать желающих попасть в Россию эстонцев

Пропускной пункт у Нарвы сейчас не вмещает граждан Эстонии, желающих попасть в Россию. Об этом РИА «Новости» сообщил временный поверенный в делах в Таллине Камран Абилов.

«В районе Нарвы ежедневное число желающих пересечь границу превышает пропускную способность эстонского КПП», — сказал он.

Абилов добавил, что на возмущения эстонцев, которым приходится простаивать в многочасовых очередях без базовых удобств, в Таллине отвечают призывом воздержаться от поездок в Россию.

Ранее стало известно, что Эстония начала подготовку к строительству военного городка на границе с Россией. Работы планируется начать в конце нынешнего года. На первом этапе предусмотрено размещение 150 военнослужащих.