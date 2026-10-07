В Британии убили врача-терапевта королевской семьи

В Великобритании убили врача-терапевта королевской семьи — 45-летнюю Ханну Терри. Об этом сообщила газета The Sun .

Женщину обнаружили мертвой 4 октября в ее доме на окраине королевского поместья Сандрингем в графстве Норфолк. В убийстве заподозрили ее 45-летнего мужа — Марка Кейна.

По информации, у Терри осталось трое детей. Друзья женщины рассказали, что незадолго до смерти она выглядела необычно рассеянной. Источники сообщили журналистам, что король Великобритании Карл III и его супруга Камилла получили известие о смерти врача.

Издание The Telegraph добавило, что скорая помощь и полиция приехали на вызов Кейна в ночь на воскресенье. Он заявил, что на дом якобы совершили вооруженное нападение, а сам он получил ножевые ранения. Медики обнаружили тело Ханны в спальне на втором этаже.

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