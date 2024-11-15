Песков: после победы Трампа есть скромная надежда на диалог с США

Россия может наладить диалог с США после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал в интервью американской газете New York Times .

«Есть надежда, скромная надежда, что диалог невысокого уровня, по крайней мере, возобновится, потому что сейчас его просто не существует», — подчеркнул он.

Он также отметил, что Россия не склонна идеализировать ситуацию. Песков пояснил, что Трамп делал многообещающие заявления перед выборами.

«Но когда человек входит в Овальный кабинет, все меняется», — добавил Песков.

Дональд Трамп, который уже занимал пост президента США с 2017 по 2021 годы, одержал победу на президентских выборах, состоявшихся 5 ноября. Ему удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.

Ранее Песков сообщал, что президент Владимир Путин и новоизбранный американский лидер Дональд Трамп не планировали встреч или телефонных разговоров. Представитель Кремля назвал ложью новости о том, что политики якобы уже созванивались.